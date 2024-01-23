Землетрясение в Алма-Ате: есть пострадавшие
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Китае недалеко от границ с Киргизией и Казахстаном. Эпицентр располагался на расстоянии в 270 километров от Алма-Аты. Известно, что в результате произошедшего травмы получили восемь человек.
«В результате землетрясения в Алма-Ате по состоянию на 03:00 (00:00 мск) 23 января пострадали восемь человек. Все они сразу же были доставлены в стационары города. Трое людей получили травмы в связи с тем, что выпрыгнули со вторых и третьих этажей жилых домов», - отметили в управлении здравоохранения Алма-Аты.
Как отметили казахстанские сейсмологи, сила подземных толчков в Алма-Ате составляла около 5 баллов.
Ранее "Свободная Пресса" писала о землетрясении магнитудой 4,7, что произошло у юго-западного побережья Сахалина.
Подземные толчки силой до 4 5 баллов могли ощутить жители Невельского и Холмского районов. Никто не пострадал, тревога цунами не объявлялась.