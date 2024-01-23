Землетрясение в Алма-Ате: есть пострадавшие

«В результате землетрясения в Алма-Ате по состоянию на 03:00 (00:00 мск) 23 января пострадали восемь человек. Все они сразу же были доставлены в стационары города. Трое людей получили травмы в связи с тем, что выпрыгнули со вторых и третьих этажей жилых домов», - отметили в управлении здравоохранения Алма-Аты.