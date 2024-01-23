$87.97-0.6295.89-0.50
Войти в почту

Землетрясение в Алма-Ате: есть пострадавшие

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Китае недалеко от границ с Киргизией и Казахстаном. Эпицентр располагался на расстоянии в 270 километров от Алма-Аты. Известно, что в результате произошедшего травмы получили восемь человек.

Землетрясение в Алма-Ате: есть пострадавшие
© ТАСС

«В результате землетрясения в Алма-Ате по состоянию на 03:00 (00:00 мск) 23 января пострадали восемь человек. Все они сразу же были доставлены в стационары города. Трое людей получили травмы в связи с тем, что выпрыгнули со вторых и третьих этажей жилых домов», - отметили в управлении здравоохранения Алма-Аты.

Как отметили казахстанские сейсмологи, сила подземных толчков в Алма-Ате составляла около 5 баллов.

Ранее "Свободная Пресса" писала о землетрясении магнитудой 4,7, что произошло у юго-западного побережья Сахалина.

Подземные толчки силой до 4 5 баллов могли ощутить жители Невельского и Холмского районов. Никто не пострадал, тревога цунами не объявлялась.

В Китае произошло сильное землетрясение

Происшествия
Киргизия
Казахстан
Китай
Землетрясение
15