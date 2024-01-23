В Сочи после гибели кавээнщика в драке возбуждено уголовное дело

Во вторник сотрудники следственного отдела по Хостинскому району города Сочи управления СКР по Кубани возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью мужчины, повлекшего по неосторожности его смерть. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ведомства.

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Как сообщил источник "РГ" в правоохранительных органах региона, трагедия произошла во время драки между двумя участниками проходящего в эти дни в городе-курорте 35-го Международного фестиваля команд КВН "КиВиН-2024", на который собрались почти 500 команд из многих регионов. В результате происшествия погиб 31-летний кавээнщик из Сочи Амиран Геворкян.

Как рассказали в СК, он умер в местной больнице "в результате полученной черепно-мозговой травмы". По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть").

По версии следствия, драка между ним и игроком команды одной из соседних республик произошла ночью 18 января возле гостиницы по улице Черноморской. Во время конфликта "мужчина нанес удары по голове и телу 31-летнему оппоненту. Пострадавший был госпитализирован в городскую больницу, где, несмотря на оказанную помощь, скончался через несколько дней в результате полученных повреждений".