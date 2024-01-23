Стали известны подробности убийства 17-летней девушки в Воронеже

Предполагаемый убийца несовершеннолетней Ангелины в Воронеже на протяжении нескольких дней имитировал ее общение с матерью по телефону. После того, как преступник упаковал тело девушки в пакет, он успел поздравить родительницу с Днем рождения. Об этом во вторник, 23 января, сообщил Telegram-канал Mash.

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По его данным, подобной деятельностью мужчина пытался отвлечь от себя подозрения, а также скрыть смерть девушки. У Ангелины и ее родителей существовал ежедневный ритуал — она должна была каждый день звонить семье в Новомосковск. Во время одной из бесед девушка призналась, что стала часто гулять с Марком.

— Студентка перестала звонить 16 января — с этой даты от нее родителям приходили только СМС. Сообщения выглядели подозрительно: в них девушка писала, что занята, говорить по телефону не может, только переписываться, — передает Telegram-канал.

Тело 17-летней девушки обнаружили 22 января возле мусорных баков во дворе дома в Ленинском районе Воронежа. После расправы молодой человек отправил видео с телом своим знакомым. Один из получателей записи обратился в полицию.

По данному факту СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство».