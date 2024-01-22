Очевидец рассказал, как началось землетрясение в Казахстане

В ночь с понедельника на вторник (вечер понедельника, 22 января, по московскому времени) на границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 6,7. Очевидец рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы» подробности происходящего.

— Землетрясение началось около полуночи по местному времени. Толчки были сильными — по ощущениям дом трясло из стороны в сторону, — поделился житель Жетысуского района Алма-Аты Даурен Абилов (имя изменено по просьбе очевидца).

Он добавил, что его сосед, оценив ситуацию, предложил собрать вещи и эвакуироваться на улицу. Так же поступили и другие местные жители.

Жители казахского города Алма-Аты почувствовали толчки интенсивностью 5 баллов, департамент ЧС попросил граждан выйти на улицу до особого распоряжения. Уточняется, что землетрясение произошло на глубине 65 километров.