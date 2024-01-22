В Алма-Ате на фоне землетрясения образовались многокилометровые пробки

В Алма-Ате (Казахстан) на фоне землетрясения магнитудой 7, произошедшего на границе Киргизии и Китая, образовались многокилометровые пробки, пишет портал Nur.kz.

Землетрясение произошло в понедельник, 22 января. Афтершоки отчетливо ощущались в Алма-Ате, Астане, Бишкеке, Ташкенте и ряде других крупных городов Средней Азии.

Отмечается, что жители многих домов были вынуждены в спешке в домашней одежде выбежать на улицу. В квартирах качались люстры, на стенах некоторых зданий появились трещины.

Сейсмологи предупредили, что возможна «цепочка» землетрясений в сейсмоопасных регионах.

По данным портала, жители Алма-Аты стремятся покинуть город. На фоне этого, на заправках образовались очереди, а на выездах из прежней столицы республики — многокилометровые пробки.

В городе вместе с тем не нарушен общественный порядок: полиция приняла соответствующие меры, пишет Tengrinews.kz.

Так, было уплотнено количество нарядов патрульной полиции, организовано патрулирование жилых массивов участковыми инспекторами полиции.