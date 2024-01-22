Многокилометровые пробки образовались в Алма-Аты в результате землетрясения

Алма-аты встал в пробках, а на заправках очереди из-за недавнего землетрясения. Об этом в понедельник, 22 января, сообщает ряд СМИ Казахстан.

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— Служба оповещения на смартфонах алматинцев сообщает, что примерная магнитуда землетрясения составила 6,2. Алматинцы сообщают, что люди в панике выбегали из своих домов на улицу, при выезде из города — пробки, заторы, — говорится в сообщениях.

Департамент ЧС после второй волны толчков призвал жителей города спуститься по лестницам с высоких этажей и находиться в безопасных местах — подальше от зданий. Информация находится на уточнении. Сведений о пострадавших в настоящее время не поступало, пишет Tengrinews.kz.

Землетрясение, о котором идет речь, было магнитудой 6,7, его зафиксировали в Алма-Ате. Жители города выбежали из своих после того, как ощутили сильные подземные толчки.