В российском детском саду ребенка ошпарило кипятком из-за прорыва отопления

В Якутии прокуратура провела проверку после ЧП в одном из детских садов республики. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Оймяконского района.

Ведомство установило, что в декабре 2023 года в одном из детских садов поселка Усть-Нера ребенок 2021 года рождения получил ожог из-за прорыва батареи. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где врачи диагностировали ему термический ожог первой степени 4% кожных покровов.