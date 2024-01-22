В Петербурге иностранец похитил из больницы тяжелобольного сына

В Петербурге правоохранители ищут мужчину, который сбежал из больницы вместе с сыном. Об этом сообщает kp.ru.

© Газета.Ru

Инцидент произошел в ночь на 22 января. Известно, что младший член семьи поступил в медучреждение со сложным диагнозом, при котором необходима госпитализация. У ребенка были воспалены бронхи. Специалисты также обратили внимание на одышку, сильный кашель и дыхательную недостаточность у пациента.

Несмотря на рекомендации врачей, отец схватил мальчика и вынес из больницы. На данный момент правоохранители разыскивают и отца, и сына.