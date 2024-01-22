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На границе Китая и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 7

На границе Китая и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 7, пишет Центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана в своем Telegram-канале.

Землетрясение было зафиксировано в 23:08 по местному времени (21:08 мск).

Эпицентр располагался в пограничной области Китая и Киргизии. Глубина составила 15 км.

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Подземные толчки ощущались в ряде районов республики, находящихся от эпицентра на расстоянии от 602 км (Андижанская область) до 862 км (Ташкент).

Сила толчков на таком удалении достигала 3-4 баллов, отметили в ведомстве.

Местные СМИ отметили, что землетрясение ощущалось даже в Алма-Ате и Бишкеке. Люди покинули свои дома и вышли на улицы. Вместе с тем, о погибших и пострадавших не сообщается.

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