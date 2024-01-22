$87.97-0.6295.89-0.50
Войти в почту

В Волгограде мужчина напал на девочку в подъезде и получил 12 лет колонии

Житель Волгограда изнасиловал восьмилетнюю девочку и получил срок. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

В Волгограде напавший на девочку в многоэтажке мужчина получил 12 лет колонии
© Газета.Ru

Инцидент произошел в доме по проспекту Ленина. По версии правоохранителей, мужчина подкараулил ребенка в одном из подъездов и надругался, после чего скрылся с места происшествия.

К поискам привлекли все правоохранительные органы города.

"В ходе проведения следственных и оперативных мероприятий изъяты и осмотрены видео с камер наблюдения, что позволило установить пути отхода фигуранта, а в последующем его личность и местонахождение", – сообщается в публикации.

Суд приговорил россиянина к лишению свободы на 12 лет. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

Происшествия
Следственный комитет
Волгоград
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости