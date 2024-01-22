Блиновскую доставят в изолятор №6 «Печатники»

Блогера Елену Блиновскую везут в изолятор №6 «Печатники». Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Особенность этого СИЗО в том, что арестантки там сами поддерживают чистоту в порядке дежурства. Это значит, что Блиновской придется мыть полы в камере, туалет и питаться наравне с другими. Руководство изолятора уже предупредили, что блогер не должна избегать работы.

Отмечается, что для Блиновской не стали выделять спецтранспорт: она поедет в автозаке, который будет собирать по Москве других арестованных женщин.