Транспортная прокуратура проверяет авиакомпанию S7 из-за сокращения сотрудников

Руководство S7 объявило о начале сокращений сотрудников в январе этого года. Некоторым работникам московского офиса предложили перейти на работу в хабах в Иркутске и Новосибирске, в которых S7 усиливает свое присутствие. Всего перевозчик планирует сократить порядка 13-15% персонала в Москве.