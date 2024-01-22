Пилотам и медикам, которые остались в живых при крушении самолета Falcon в Афганистане, очень повезло, заявил основатель сервиса безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков. Об этом пишет РИА «Новости».

Бизнес-джет Falcon 10 пропал с радаров над афгано-таджикской границей вечером 20 января. Причиной крушения судна, по мнению экспертов, стал отказ обоих двигателей.

«Я делаю выводы на основе общедоступной информации. Скорее всего, речь действительно идет об отказе обоих двигателей. И это большая удача, что остались выжившие при посадке в горах», — подчеркнул Петраков.

Эксперт пояснил, что следует провести тщательное расследование. Вместе с тем, заметил он, представляется, что «причина катастрофы состоит в неверном расчете топлива».

По его мнению, летчики могли допустить ошибку в силу того, что им не дали времени отдохнуть. Кроме того, они могли не знать специфику этого самолета.