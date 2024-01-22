Снег обрушился на игравших во дворе детей в центре Самары

Возле игравших во дворе детей обрушился снег с крыши одного из жилых домов в центре Самары. Об этом в понедельник, 22 января, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Самарской области.

Инцидент произошел утром 21 января во дворе на улице Степана Разина. На опубликованных кадрах видно, что снег обрушился во дворе дома, где играли дети. Согласно предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал. Сейчас место схода снега осматривают следователи.

— По данному факту Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары организована доследственная проверка, — рассказали в службе.

После проведения осмотра места инцидента будет принято соответствующее процессуальное решение, передает Telegram-канал ведомства.

В декабре в Калининском районе Петербурга из-за падения сосулек и снега с крыши дома погиб дворник. Согласно данным источника в экстренных службах города, тело погибшего дворника было обнаружено по адресу проспект Мечникова, дом 10.