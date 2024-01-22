В Петербурге обвиняемого в убийстве порноактрисы приговорили к 8 годам колонии

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к восьми годам колонии строгого режима Дмитрия Хамловского (Чернышова), обвиняемого в убийстве блогера и порноактрисы Анастасии Гришман (Хамловской).

Об этом говорится в Telegram-канале Объединённой пресс-службы судов города.

По данным следствия, мужчина «совершил не менее 22-х ударов ножом в голову, шею, туловище (грудь, живот), верхние конечности потерпевшей».