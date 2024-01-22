Спасатели доставили в Кабул четырех членов экипажа самолета Falcon 10, потерпевшего крушение в провинции Бадахшан. Об этом сообщил представитель сформированного радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) временного правительства Афганистана Забихулла Муджахид. ТАСС
«Четверо спасенных членов экипажа самолета, который потерпел крушение в Бадахшане, доставлены в Кабул», — отметил он. Газета.Ru
Муджахид также назвал хорошим состояние здоровья пострадавших. По его словам, им оказали первую помощь. RT на русском