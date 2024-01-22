Той-терьера высадили из электрички в Подмосковье

Той-терьера по кличке Арчи высадили в Подмосковье из электрички. Об этом стало известно в понедельник, 22 января.

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По информации Telegram-канала Baza, инцидент произошел еще 16 января. Той-терьер по кличке Арчи ехал в электричке вместе со своим хозяином. В какой-то момент мужчина поссорился с другим пассажиром. Из-за этого охрана высадила дебошира, а собака осталась в вагоне.

Спустя некоторое время сотрудники службы безопасности обнаружили собаку. Они сфотографировали ее и высадили на ближайшей станции.

Хозяин разыскивал своего питомца в течение шести дней. 22 января мужчине написал неизвестный и сообщил, что пес находится у него. Хозяин отправился за своим питомцем.

Похожая ситуация произошла в поезде, следовавшем из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. Кот по кличке Твикс ехал с хозяином. В какой-то момент питомец выбрался из переноски и стал бродить по вагону. Проводница подумала, что кот проник в поезд с улицы, и выкинула его из поезда, когда была остановка.

Сам хозяин заметил пропажу кота только спустя четыре часа. Вскоре эта история получила широкую огласку. За три дня около 297 тысяч человек поставили подписи под петицией с требованием уволить проводницу, которая выкинула из поезда кота Твикса.

Спустя еще несколько дней Твикса нашли мертвым. Об этом сообщила хозяйка животного. Как могут наказать проводницу, выбросившую кота из поезда, — в материале «Вечерней Москвы».