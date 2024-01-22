На мусорном заводе в Петербурге спасли йорка

Сотрудники мусороперерабатывающего завода в Санкт-Петербурге нашли живого йоркширского терьера в спрессованных отходах за минуту до начала процесса измельчения. Об этом сообщили работники завода.

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«Пока что малыш остался на заводе, где наши коллеги о нем прекрасно заботятся - кормят, одевают, гуляют и ласкают», - говорится в сообщении завода в Telegram-канале.

Собаку заметили чудом в субботу, 20 января, когда сотрудники увидели шевеление в мусоре, передает Life. На завод в Обухово свозят мусор со всего города, при этом собака сумела пережить шесть подходов прессовки в мусоровозе.