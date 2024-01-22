Блогера Шпака заочно арестовали

Суд заочно арестовал российского блогера-бодибилдера Александра Шпака по делу о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщило издание «Медиазона» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (признано в России СМИ-иноагентом).

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По информации издания, Басманный районный суд Москвы заочно арестовал блогера заочно, обвинив в распространении фейков о действиях российских военных на Украине по мотивам политической ненависти.

Известно, что сейчас Шпак проживает в Черногории.

Накануне Шпака объявили в розыск по уголовной статье. При этом статья, по которой блогера объявили в розыск, не уточнялась.