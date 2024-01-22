Раскрыто число происшествий в российских школах под влиянием «Колумбайна»

В российских учебных заведениях было зарегистрировано 15 происшествий, произошедших в 2023 году под влиянием запрещенного в стране террористического движения «Колумбайн». Об этом заявил замглавы Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислав Колесник, передает ТАСС.

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По его словам, инциденты произошли в школах 12 регионов России. Он обратил внимание на попытки киевского режима по популяризации запрещенного в России «Колумбайна» среди российских подростков.