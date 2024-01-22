В результате пожара в подмосковных Мытищах погиб ребенок

В результате пожара в поселке Трудовая городского округа Мытищи погиб ребенок 2012 года рождения. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области в понедельник, 22 января.

По данным ведомства, пожар произошел 21 января в 0:13 на улице Набережная. Прибывшие на место огнеборцы заметили возгорание частного дома на площади 200 квадратных метров.

После ликвидации пожара сотрудники МЧС обнаружили тело ребенка 2012 года рождения.

Предварительной причиной возгорания стала неисправность печи-камина. Полная картина произошедшего устанавливается.