Дарья Трепова* выступила с последним словом

Обвиняемая в совершении теракта Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга ) выступила перед судом с последним словом — она заявила, что ей жаль. Lenta.ru

"Вы сказали «Бог простит». Я почувствовала в этом насмешку. Я серьезно отношусь к вере. И я уверена, что перед Богом моя совесть чиста. Мне хочется поддержать вас. Господь посылает порой жестокие испытания, но он сам нас и поддерживает. Идет рядом", — сказала она. News.ru