Дарья Трепова* выступила с последним словом

Обвиняемая в совершении теракта Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выступила перед судом с последним словом — она заявила, что ей жаль. Lenta.ru
"Вы сказали «Бог простит». Я почувствовала в этом насмешку. Я серьезно отношусь к вере. И я уверена, что перед Богом моя совесть чиста. Мне хочется поддержать вас. Господь посылает порой жестокие испытания, но он сам нас и поддерживает. Идет рядом", — сказала она. News.ru
Также Трепова сожалеет, что ее доверчивость привела к таким последствиям. Девушка призвала суд отправить дело на доследование. Ura.Ru