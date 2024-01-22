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Отцу задохнувшейся девочки в Первоуральске не будут предъявлять обвинение

Отцу девочки из Первоуральска, которая задохнулась под одеялом в своей кроватке, не будут предъявлять обвинение. Об этом URA.RU рассказали в Следственном комитете по Свердловской области.

Отцу задохнувшейся девочки в Первоуральске не будут предъявлять обвинение
© Ura.Ru

«Пока идет проверка, мужчине не станут ничего предъявлять», — пояснили в ведомстве.

По данным следователей, смерть девочки не носит криминальный характер.

Пятимесячная малышка скончалась дома 21 января. По одной из версий, мужчина накрыл ребенка одеялом, чтобы заглушить плач. К делу подключились СК, прокуратура и полиция. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.

Происшествия
Следственный комитет
Свердловская Область
Первоуральск