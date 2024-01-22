Россиянин предстанет перед судом за похищение девятилетней школьницы

Во Владивостоке предстанет перед судом 39-летний россиянин, подозреваемый в похищении школьницы. Об этом в понедельник, 22 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

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По данным следствия, 20 сентября 2023 года мужчина напал на девочку возле школы на улице Пирогова и уволок ее в лесной массив. Там он пригрозил ей применением насилия и расправой, велел отдать мобильный телефон, после чего попытался задушить. Однако довести преступление до конца он не сумел из-за появившихся на месте прохожих. Мужчина скрылся, но местные подростки смогли найти его и сообщить местоположение полицейским.

Злоумышленник был задержан. Выяснилось, что ранее он был неоднократно судим за различные преступления, в том числе против половой неприкосновенности. Дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.