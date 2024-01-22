Осужденному за взятки бывшему мэру российского города смягчили наказание

Иркутский областной суд смягчил наказание бывшему мэру Усть-Илимска Владимиру Ташкинову, получившему в 2017 году 11 лет лишения свободы за взятки от предпринимателей на общую сумму 11 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

© Lenta.ru

По заявлению осужденного суд заменил неотбытый срок в колонии строгого режима на ограничение свободы. Ташкиного выпустили из спецучреждения, но ему запрещено менять место жительства и посещать массовые мероприятия, а также необходимо находиться дома в определенное время и регулярно отмечаться в инспекции ФСИН.