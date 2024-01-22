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"78.ru": в Петербурге подросток попал в реанимацию после вечеринки с друзьями

Из квартиры в Московском районе Петербурга в тяжелом состоянии госпитализирован 17-летний подросток, юноша мог отравиться наркотическим веществом. Об этом сообщает «78.ru».

Подростка увезли в реанимацию после вечеринки с одноклассниками
© Газета.Ru

Инцидент произошел в ночь на 21 января в квартире дома по улице Бассейной, скорую помощь 17-летнему юноше вызывали друзья. Молодого человека с отравлением психотропным веществом доставили в реанимацию.

Выяснилось, что подростки устроили вечеринку, в ходе веселья, один из них употребил наркотическое вещество, после чего ему стало плохо. Врачи борются за жизнь подростка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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