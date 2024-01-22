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Hurriyet News опубликовал снимок россиян, выживших в катастрофе в Афганистане

Появилась первая фотография россиян, выживших в авиакатастрофе в Афганистане. Снимок опубликовало афганское радио Hurriyet News.

На фотографии изображены пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев, а также медик Павел Попов, однако на снимке нет второго медика — Игоря Сывороткина, который, по предварительным данным, тоже не получил серьезных травм.

Газета.ру

21 января самолет Falcon 10 выполнял частный медицинский рейс из таиландской Паттайи в Москву. На борту находились шестеро человек, — четыре члена экипажа и два пассажира, в том числе россиянка Анна Евсюкова, которую в тяжелом состоянии перевозили из таиландской больницы в Россию.

Стали известны подробности о пассажирке разбившегося Falcon 10

Пациентку сопровождал муж, предприниматель из России, оплативший эвакуационный рейс. Следственный комитет России завел уголовное дело по факту крушения воздушного судна.

В России супруги Евсюковых проживали в городе Волгодонске. Их сын Анатолий был предпринимателем и основателем Волгодонских рынков. В 2014 году бизнесмена наградили медалью «За доблестный труд на благо Донского края», а спустя три года — знаком главы области «За милосердие и благотворительность».

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