Во Владивостоке сильным ветром сдуло мужчину и женщину

В районе торгового центра «Черемушки» во Владивостоке 22 января сильным ветром сдуло женщину и мужчину. Видео опубликовал Telegram-канал dpskontrol_125rus.

На записи с камеры наблюдения видно, как сначала ветер сбивает с ног женщину, а затем — мужчину. Им помогли подняться заметившие это молодые люди.

Портал Primpress рассказал, что в этот же день поток ветра выкинул на дорогу молодого человека у Дальневосточного федерального университета. Студент получил травму ноги.

Также ветер частично разрушил металлические крыши нескольких зданий во Владивостоке. Обломки крыш повредили припаркованные рядом автомобили.