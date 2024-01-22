Во Владивостоке сильным ветром сдуло мужчину и женщину
В районе торгового центра «Черемушки» во Владивостоке 22 января сильным ветром сдуло женщину и мужчину. Видео опубликовал Telegram-канал dpskontrol_125rus.
На записи с камеры наблюдения видно, как сначала ветер сбивает с ног женщину, а затем — мужчину. Им помогли подняться заметившие это молодые люди.
Портал Primpress рассказал, что в этот же день поток ветра выкинул на дорогу молодого человека у Дальневосточного федерального университета. Студент получил травму ноги.
Также ветер частично разрушил металлические крыши нескольких зданий во Владивостоке. Обломки крыш повредили припаркованные рядом автомобили.
Ранее из-за сильного ветра во Владивостоке частично закрыли вантовый Русский мост (тип висячего моста, который поддерживается тросами). Проезд по мосту запретили для грузовиков, пассажирских автобусов, мотоциклов и прицепов. В городской администрации рассказали, что скорость бокового ветра 22 января достигает 17 метров в секунду.