Мужчина зарезал своего 86-летнего отца в центре Москвы

Мужчина зарезал своего 86-летнего отца в квартире многоэтажки в центральной части Москвы. Об этом 22 января сообщается на странице столичной прокуратуры в соцсетях.

Тело пенсионера с колото-резаными ранениями обнаружили в жилище на улице Лесной. Подозреваемым оказался его 46-летний сын. Злоумышленника задержали, ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.