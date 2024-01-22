Мужчина зарезал своего 86-летнего отца в центре Москвы
Мужчина зарезал своего 86-летнего отца в квартире многоэтажки в центральной части Москвы. Об этом 22 января сообщается на странице столичной прокуратуры в соцсетях.
Тело пенсионера с колото-резаными ранениями обнаружили в жилище на улице Лесной. Подозреваемым оказался его 46-летний сын. Злоумышленника задержали, ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.
В отношении москвича возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы. Надзорное ведомство контролирует расследование и привлечение фигуранта к ответственности.