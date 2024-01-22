Стали известны подробности о пассажирке разбившегося Falcon 10

Сын Анны и Анатолия Евсюковых, пассажиров разбившегося в Афганистане самолета, рассказал, что перед полетом его мать провела месяц в одной из клиник Таиланда. Об этом сообщают «Известия».

Анна Евсюкова попала в больницу 17 декабря 2023 года. Ее сын отметил, что местные врачи долгое время давали надежду на улучшение ее состояния. Но после месяца болезни члены семьи решили перевезти ее в московскую Боткинскую больницу санитарным бортом.

Самолет Falcon 10 перестал выходить на связь вечером 20 января, в этот момент он пролетал над горами Афганистана. Позже стало известно, что он потерпел крушение.

Самолет вылетел из таиландского аэропорта Утапао и следовал по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия)». На его борту находились шестеро человек, включая двух пассажиров, а также членов экипажа и медиков. Как рассказал РИА Новости источник в таиландском аэропорту, это был частный медицинско-эвакуационный рейс, на борту находилась лежачая пациентка в тяжелом состоянии. Сообщалось, что она была подключена к аппарату ИВЛ.

По предварительным данным посольства РФ в Кабуле, четверо человек выжили, среди них — пилот. Судьба еще двух человек пока неизвестна.

Предварительной причиной авиакатастрофы назвали отказ двух двигателей самолета.