В Приморье отменили несколько авиарейсов из-за циклона

Несколько авиационных внутрикраевых рейсов отменили в Приморском крае из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Техническое состояние посадочных площадок не позволяет принять воздушные суда в Дальнегорске, Тернее, Светлой и Преображении", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что общественный транспорт ходит по расписанию, кроме двух автобусов, следующих из Владивостока в Вольно-Надеждинское. Они не вышли утром на маршрут из-за низких температур. Открыт автомобильный проезд ко всем населенным пунктам края.