На российской ТЭЦ произошел взрыв

Угольная пыль взорвалась на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, ударной волной выбило окна. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Отмечается, что взорвалась мельница котла №7. В турбинном цехе повреждений нет, персонал не пострадал.

Жители российского города рассказали, что в квартирах немного упала температура, но «Территориальная генерирующая компания №14» уверяет, что перебоев в теплоснабжении нет. Котел уже починили.