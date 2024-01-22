МЧС попросили проверить все склады Wildberries и Ozon

Необходимо организовать внеплановые проверки складов маркетплейсов Wildberries и Ozon в России. Об этом попросил МЧС заместитель председателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов в своем письме.

«Речь идет о складах Wildberries и Ozon», — подтвердил отправку писем Павлов в МЧС «Ведомостям».

По его словам, эти маркетплейсы сейчас занимают порядка 80% российского рынка интернет-торговли».