МЧС попросили проверить все склады Wildberries и Ozon
Необходимо организовать внеплановые проверки складов маркетплейсов Wildberries и Ozon в России. Об этом попросил МЧС заместитель председателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов в своем письме.
«Речь идет о складах Wildberries и Ozon», — подтвердил отправку писем Павлов в МЧС «Ведомостям».
По его словам, эти маркетплейсы сейчас занимают порядка 80% российского рынка интернет-торговли».
Вечером 13 января произошел пожар на складе Wildberries в поселке Шушары в Пушкинском районе Санкт-Петербург, об этом сообщало RT. Огонь охватил 70 тысяч квадратных метров. Ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10—11 млрд рублей.