NYP: сын руководителя Zoom разбился в авиакатастрофе в США
Сын руководителя Zoom Иоганна Циммерна 27-летний Исаак погиб в авиакатастрофе в Калифорнии 17 января. Об этом сообщает New York Post.
«В результате крушения электрического самодельного самолета в Калифорнии погибли четыре человека, в том числе 27-летний Исаак Циммерн, который являлся сыном 59-летнего Иоганна Циммерна, руководителя отдела глобального образовательного маркетинга в Zoom», — сообщается в материале.
Известно, что сын Циммерна был с подругой Эммой Уилмер-Шайлз. Причина аварии расследуется, сообщает издание со ссылкой на Национальный совет по безопасности.
21 января пассажирский самолет Falcon 10 потерпел крушение в горах Афганистана. По данным Росавиации, четыре человека выжили. Стало известно, что пилоты имели минимальный опыт управления воздушным судном. URA.RU подробно рассказывало о крушении авиасудна с российскими пассажирами в своем материале.