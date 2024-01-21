NYP: сын руководителя Zoom разбился в авиакатастрофе в США

Сын руководителя Zoom Иоганна Циммерна 27-летний Исаак погиб в авиакатастрофе в Калифорнии 17 января. Об этом сообщает New York Post.

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«В результате крушения электрического самодельного самолета в Калифорнии погибли четыре человека, в том числе 27-летний Исаак Циммерн, который являлся сыном 59-летнего Иоганна Циммерна, руководителя отдела глобального образовательного маркетинга в Zoom», — сообщается в материале.

Известно, что сын Циммерна был с подругой Эммой Уилмер-Шайлз. Причина аварии расследуется, сообщает издание со ссылкой на Национальный совет по безопасности.