Актер Гарист полностью отрицает свою вину

Актер «Ленкома» Андрей Гарист полностью отрицает свою вину в хранении наркотиков и нападении на девушку, сообщает Telegram-канал SHOT. Сейчас звезда фильма «Подольские курсанты» находится под подпиской о невыезде.

Ранее девушка артиста пожаловалась на него в полицию. По ее словам, он в нетрезвом виде напал на нее с ножом. Прибывшие силовики при обыске нашли у Гариста 167,05 грамма марихуаны.

По словам артиста, девушку не трогал, а поранился именно он — «упал сам на себя», повредив живот и руку. При этом он утверждает, что никаких наркотиков не было и вообще у него все нормально.

В ГУ МВД России сообщили, что в отношении актера возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Его подозревают в незаконном хранении и сбыте наркотиков в особо крупном размере. По данной статье ему грозит до 10 лет лишения свободы. В полиции отметили, что Гарист находится на свободе, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Заслуженную артистку России Рамилю Искандер ранее задержали с двумя килограммами мефедрона и дозой кокаина, обнаруженными в ее доме в ходе обысков. Против артистки возбуждено уголовное дело по статье «Производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере».