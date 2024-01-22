Москвич открыл стрельбу в Южном Бутове из-за бытового конфликта

Во дворе жилого дома в столичном районе Южное Бутово произошел бытовой конфликт, переросший в стрельбу. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Владимир Васенин в понедельник, 22 января.

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По его словам, инцидент произошел 20 января в районе дома №29, корпус 3 по улице Южнобутовская. В полицию позвонили местные жители, которые сообщили о звуках стрельбы.

Прибывшие на место стражи порядка стражи порядка задержали троих возмутителей спокойствия. Мужчин доставили в отдел для разбирательства. Выяснилось, что между ними произошел конфликт, в ходе которого один из участников ссоры достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил. Пострадавших нет.

В отношении задержанных составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».