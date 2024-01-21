Найден водитель, устроивший автогонки на «ватрушках» в Мытищах

Готов понести наказание за данное совершенное действие. Впредь обещаю такого не повторять и также не рекомендую повторять кому-то еще. Дорога — не место для странных мероприятий и игр в том числе, — заявил молодой человек в видео.

Ранее в Сети появилось видео, на котором нарушитель передвигает по дороге цепочку из более 10 тюбингов, на которых сидят люди. Остальные участники, которые добровольно приняли участие в этой забаве, к ответственности не привлекались.

Девочка-подросток ранее получила серьезные травмы при катании на тюбинге на необорудованной горке в Красноярском крае. На скорости девочку подбросило в воздух, она рухнула на землю. В том же регионе скончался 14-летний подросток после несчастного случая при катании на тюбинге. Вместе с 13-летним другом он использовал для развлечения несанкционированную горку. Во время спуска подростка занесло, в результате чего он упал с высоты 15 метров в обрыв и скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.