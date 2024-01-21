Выживший в авиакатастрофе Falcon 10 россиянин сам дошел до села в Афганистане

Один из россиян, выживших при падении самолета Falcon 10 в Афганистане, добрался до села Педу и попросил о помощи на языке жестов. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International со ссылкой на местных жителей.

«Жители Куфабского района Бадахшана сообщили, что живы по меньшей мере четыре россиянина, находившиеся на борту разбившегося самолета», — передает сайт телеканала.

Жители рассказали, что один из россиян добрался до села Педу и обратился за помощью, используя язык жестов. Выяснилось, что самолет разбился в отдаленном селе, которое находится в нескольких часах езды от райцентра. Там идет сильный снегопад.

Местные отвезли иностранца к властям.

По информации российских Telegram-каналов, до села добрался медик Игорь Сывороткин. Он смог позвонить родственникам.