Сосулька упала на годовалую девочку с крыши восьмиэтажного дома

В Москве годовалый ребенок попал в больницу из-за травмы, вызванной падением сосульки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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На улице Зои и Александра Космодемьянских в Войковском районе столицы сосулька откололась от крыши восьмиэтажного дома и упала на девочку. Это произошло, когда мать с ребенком стояли около подъезда. Женщина вызвала скорую помощь, парамедики увезли девочки в больницу. Состояние пострадавшей уточняется.