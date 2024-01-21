На пляже Антальи снова обнаружили тело

Сотрудники пятизвездочного отеля в районе Кемерагзы обнаружили на пляже тело мужчины. Об этом пишет телеканал NTV.

Инцидент произошел в турецкой провинции Анталья, около 10:30 мск. Сотрудники увидели тело и вызвали полицию. Стражи порядка провели первичный осмотр и отправили тело на судмедэкспертизу.

Журналисты отметили, что ранее на пляжи Антальи вынесло пять тел подряд. В связи с этим, предположили они, речь может идти о затонувшей лодке с мигрантами.

Ранее сообщалось, что в Анталье на пляже было обнаружено тело студентки, пропавшей две недели назад.