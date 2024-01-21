В Ленобласти в поле нашли замерзшую девушку

Во Всеволожском районе Ленобласти в поле найдена замерзшая девушка, спасти ее не удалось. Об этом сообщает «Фонтанка».

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23-летнюю уроженку Дагестана нашли замерзшей в поле в Мурино, по словам друга девушки, они возвращались домой в деревню Лаврики в Мурино около двух часов ночи 20 января и решили срезать путь через поле, но заблудились.