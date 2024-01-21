Руководство индийской компании Vistex разбилось на корпоративе

Крупная индийская технологическая компания Vistex устроила торжественный праздник по случаю юбилея. В ходе корпоратива погиб гендиректор по технологиям Санджай Шах, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

Отмечается, что гендиректор и президент компании Вишванат Раджу Датла хотели эффектно появиться на юбилейном празднике.

Они заказали подъем в специальной конструкции, которая сначала подняла их под купол зала, а затем должна была медленно опустить. Спуск должен был сопровождаться аплодисментами, фейерверком, музыкой.

В ходе спуска один из тросов, поддерживающих конструкцию, оборвался, и открытая кабина перевернулась. Гендиректор и президент упали с высоты 4,5 метров.

Шах ударился головой и погиб на месте, Датла госпитализирован и находится в реанимации в критическом состоянии.