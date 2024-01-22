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ФСБ задержала жителя Алтая, планировавшего устроить теракт на военном объекте

В Барнауле мужчина, ставший участником военизированной террористической организации, задержан за попытку кинуть коктейль Молотова на территорию одного из военных объектов.

ФСБ задержала жителя Алтая, планировавшего устроить теракт на военном объекте
© Российская Газета

Как сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Алтайскому краю, 45-летний сибиряк в ноябре 2023 года сам связался с представителями запрещенной в России организации и выразил желание сотрудничать. В том числе заявил, что готов совершать террористические акты в адрес первых лиц региона и органов власти.

Мужчину задержали, когда он нес несколько бутылок с коктейлями Молотова к зданию одного из объектов Министерства обороны РФ.Расследуется уголовное дело по статьям 30 и 205 УК РФ "Покушение на совершение террористического акта". Подозреваемый заключен в СИЗО.

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