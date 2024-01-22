В Казани перекрыли несколько улиц из-за подтопления

"Сегодня, 22 января, произошла авария на водопроводной сети 1994 года постройки по улице Амирхана, 15. В результате произошел излив на прилегающую к месту аварии территорию и улицу Амирхана. Движение автотранспорта на участке улицы Амирхана от улицы Четаева до улицы Чистопольская по направлению движения в сторону моста Миллениум временно ограничено", - сообщили в Водоканале.