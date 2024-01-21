Пассажирский самолет Falcon, потерпевший крушение в Афганистане, выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский, рассказали в Росавиации. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее агентство Паджвак заявило со ссылкой на местных чиновников, что в горах афганской провинции Бадахшан разбился самолет. Агентство Khaama Press рассказало, в свою очередь, что индийский самолет отклонился от первоначального курса.

«Предварительно: на борту самолета находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира», — уточнили в Росавиации.

По данным ведомства, Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011; серийный — 128) был произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году.