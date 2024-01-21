Названа причина пожара в порту Усть-Луги
Пожар в терминале «Новатэка», находящемся в порту Усть-Луга (Кингисеппский район Ленинградской области), начался из-за двух взрывов. Об этом сообщил глава Кингисеппского района Юрий Запалатский, передает ТАСС.
Запалатский рассказал, что сегодня в 2:45 ему позвонил губернатор Ленинградской области Александра Дрозденко. Он проинформировал, что в порту Усть-Луга на предприятии «Новатэк» прогремели два взрыва.
«На момент взрывов на предприятии находились 148 человек. Жертв и пострадавших нет», — сказал Запалатский.
Срочно собрался штаб по безопасности, на котором присутствовали представители федеральных, региональных и местных властей. Был введен режим повышенной готовности.
По словам Запалатского, на предприятии ведутся работы по локализации и тушению пожара. Ситуация контролируется.
В Единой диспетчерской службе Кингисеппского района рассказали, что на 10 часов воскресенья пожар локализован, но не ликвидирован. Горит одна цистерна объемом 100 кубометров, сообщает РИА Новости.
«Новатэк - Усть-Луга» — комплекс переработки и перевалки в порту Усть-Луга на Балтийском море. Он позволяет перерабатывать стабильный газовый конденсат и загружать продукцию в танкеры. Введен в эксплуатацию в 2013 году.
В момент ЧП в районе терминала находились пять танкеров под флагами Панамы, Габона, Либерии и Греции. Таковы данные сервиса отслеживания морского транспорта Marientraffic.