Названа причина пожара в порту Усть-Луги

Пожар в терминале «Новатэка», находящемся в порту Усть-Луга (Кингисеппский район Ленинградской области), начался из-за двух взрывов. Об этом сообщил глава Кингисеппского района Юрий Запалатский, передает ТАСС.

Запалатский рассказал, что сегодня в 2:45 ему позвонил губернатор Ленинградской области Александра Дрозденко. Он проинформировал, что в порту Усть-Луга на предприятии «Новатэк» прогремели два взрыва.

«На момент взрывов на предприятии находились 148 человек. Жертв и пострадавших нет», — сказал Запалатский.

Срочно собрался штаб по безопасности, на котором присутствовали представители федеральных, региональных и местных властей. Был введен режим повышенной готовности.

По словам Запалатского, на предприятии ведутся работы по локализации и тушению пожара. Ситуация контролируется.

В Единой диспетчерской службе Кингисеппского района рассказали, что на 10 часов воскресенья пожар локализован, но не ликвидирован. Горит одна цистерна объемом 100 кубометров, сообщает РИА Новости.

«Новатэк - Усть-Луга» — комплекс переработки и перевалки в порту Усть-Луга на Балтийском море. Он позволяет перерабатывать стабильный газовый конденсат и загружать продукцию в танкеры. Введен в эксплуатацию в 2013 году.