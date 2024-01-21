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Росавиация: пропавший в Афганистане самолёт Falcon зарегистрирован в России

В Росавиации заявили, что вечером в субботу, 20 января, перестал выходить на связь самолёт Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов России.

Об этом ведомство написало в Telegram.

«Перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров самолёт Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, на борту судна находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира.

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