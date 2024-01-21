Росавиация: пропавший в Афганистане самолёт Falcon зарегистрирован в России
В Росавиации заявили, что вечером в субботу, 20 января, перестал выходить на связь самолёт Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов России.
Об этом ведомство написало в Telegram.
«Перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров самолёт Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, на борту судна находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира.
Ранее агентство Aamaj News сообщило, что индийский пассажирский самолёт потерпел крушение в горах провинции Бадахшан в Афганистане.