В Екатеринбурге массово задержали авиарейсы

«Вылет рейса UT-112 из Екатеринбурга в Сургут был запланирован 21 января в 21:10, но перенесен на 22 января в 02:10. Рейс 2S-1714 в Анталью задержали в Кольцово 22 января с 01:35 до 04:55. Рейс R3-467 Екатеринбург — Санкт-Петербург задержали с 21 января 12:30 до следующего дня 10:20. Самолет авиарейса R3-468 до Якутска задержали в аэропорту с 21 января 20:40 до 22 января 18:20», — следует из онлайн-табло.