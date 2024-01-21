В Санкт-Петербурге задержали двух рэперов во время выступления

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов во время концерта задержали двух рэперов Baby Malo и Badri, сообщает «Московский комсомолец».

На одного из них составили протокол о распитии алкогольных напитков. Baby Malo (настоящее имя Гога Меладзе) - несовершеннолетний. Ему 15 лет.

Вместе с ним в отделение доставили еще несколько несовершеннолетних. Все они употребляли алкоголь в общественных местах. Кроме того, во время концерта среди посетителей началась драка. Ее участников увезли в отдел полиции.