Запашный раскритиковал хозяев выброшенного из поезда кота

Хозяева кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда, частично виновны в случившемся, заявил директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. Он уточнил, что владельцы должны были лучше следить за питомцем, пишет News.ru.

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Артист заметил, что общественность обсуждает и осуждает проводницу, которая вышвырнула кота. Вместе с тем, никто не ругает владельцев.

По его мнению, кот убежал потому, что хозяева не следили за ним во время поездки. Он добавил, что это не красит их.

Вместе с тем, отметил Запашный, хотелось бы посмотреть в глаза проводнице, выкинувшей кота на мороз, спросить женщину, «что у нее в голове, как воспитывает детей».

Напомним, что кот ехал в поезде с родственником владельцев. На питомца был приобретен билет. После того, как мужчина задремал, Твикс сумел выбраться из переноски и отправился гулять по вагону. Проводница обнаружила его, провела краткий опрос пассажиров — попыталась найти владельца.

Так как никто не откликнулся, она решила, что животное случайно попало в вагон и, согласно инструкции, выставила его на улицу на остановке.